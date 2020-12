Camandona, variazioni di bilancio e tante novità tra lavori e Internet

Nei giorni scorsi, a Camandona, si è svolto il consiglio comunale in videoconferenza (con la di visionarlo dietro richiesta al Comune). Gli argomenti trattati consistono nella ratifica di una variazione di bilancio fatta con delibera della giunta ed una nuova variazione stavolta fatta direttamente in consiglio.

A spiegare nel dettaglio il sindaco Gian Paolo Botto Steglia: “Nelle variazioni di bilancio si è provveduto ad adeguamento dell'indennità di carica del sindaco utilizzando i fondi esclusivamente ciò destinati dallo Stato per l'anno 2020, e rinuncia da parte del sottoscritto del suo diritto di ricevere pari somma che sarebbe stata messa però in questo caso a carico del comune); provvista fondi per la retribuzione di personale interinale in supporto a quello amministrativo e per acquisti di programmi informatici; acquisizione di fondi dello Stato per trasferimenti compensativi e fondo esercizio funzioni fondamentali per l'emergenza Covid19, sanificazioni e buoni spesa da destinare a nuclei famigliari e alle attività in difficoltà a causa del Coronavirus per i quali in settimana saranno accoglibili dal Comune le domande di chi ritiene di poterne usufruire. Le informazioni avverranno con idonee pubblicazioni sul sito del comune e con locandine nelle bacheche frazionali”.

In aggiunta c'è il finanziamento della spesa per una perizia di stima relativa alla patrimonializzazione dell'impianto di metanizzazione, che è di proprietà del Comune, in previsione del nuovo bando di gara per la fornitura decennale del gas metano; le spese per la manutenzione ordinaria del patrimonio e dei mezzi del comune e il Bonus bebè con provvista di ulteriori 400 euro che si sommano ai 400 euro. già previsti in precedenza per un totale di 800 euro da destinare alle due famiglie che nel corso dell'anno hanno avuto un lieto evento.

Per quanto riguarda i lavori, il primo cittadino sottolinea: “ Per le strade, con contributo ricevuto dallo Stato di 50mila per l'anno 2020 e quello di ulteriori 50mila promessi per l'anno 2021 verranno riparati i due muri sulla strada comunale da Molino-Vacchiero/ a Molino/Poa caduti a seguito dell'alluvione di ottobre compresa la sistemazione definitiva di tutto il tratto della strada comunale e del ponte sul torrente Strona”.

Novità anche sul fronte internet e sulla cura dei luoghi del Comune: “Sono in fase di conclusione da parte delle imprese coordinate direttamente dal Ministero i lavori per la posa degli allacciamenti internet in banda larga: pensiamo che entro i primi mesi dell'anno nuovo tutte le famiglie potranno avere il servizio finalmente funzionante – annuncia Botto Steglia - Per quanto riguarda il viale alberato da Piazza del Municipio al Cimitero il nostro cantoniere Massimo Machetto nel corso del mese di novembre ha eseguito la potatura in sicurezza di tutti gli alberi della Piazza: un grande lavoro per il quale facciamo un grande ringraziamento e i complimenti al cantoniere”.

Infine sugli alloggi da affittare e/o vendere il sindaco conclude che “il Comune possiede alcuni alloggi che si sono resi liberi e quindi è alla ricerca di famiglie disposte a trasferirsi a Camandona. I prezzi dell'affitto, per favore l'insediamento di nuovi nuclei famigliari, sono alquanto modici”.