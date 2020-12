Rifondazione Comunista: "Niente deve tornare come prima, basta barbarie liberista risorse a sanità e assistenza pubblica"

"A partire dal 12 dicembre Rifondazione Comunista in tutta Italia, in Piemonte e a Biella aprirà una campagna per la difesa del Welfare e dei Servizi Pubblici, cui ha già dato adesione il Partito Marxista-Leninista Italiano locale. La seconda ondata della Pandemia sta dimostrando che Governo e Regioni dagli errori passati hanno solo imparato a rifarli. Anche a Biella e in Piemonte i lutti e le sofferenze di questi mesi hanno svelato gli effetti devastanti dell'arretramento del Sistema Pubblico su garanzia e tutela delle condizioni materiali di vita e di salute delle persone.

Interi comparti pubblici della Scuola e Università, dei trasporti, della casa sono stati ridimensionati spianando la strada a speculazioni e interessi privati e causando impoverimento e disagi. Ma è soprattutto nella Sanità e nei Servizi alla persona che lo svelamento è totale; in Piemonte Centrodestra e Centrosinistra dal 2010 al 2017 hanno chiamato i tagli milionari “riorganizzazione” e “piano di rientro” chiudendo Ospedali che adesso sarebbero preziosi, tagliando posti letto da 4,5 a 3,1 ogni 1000 abitanti, tutto ciò si è aggiunta la miopia e la mancanza di programmazione della giunta Cirio/Icardi. La centralità data agli ospedali ha trascurato la medicina territoriale diffusa sul territorio, correndo poi ai ripari con le Unità Speciali di Continuità Assistenziali (USCA) che dovrebbero comprendere medici ed infermieri, ma non il lavoro prezioso delle/degli OSS che in tante situazioni di solitudine e difficoltà risulta essere un contributo fondamentale, tanto più in una situazione eccezionale quanto di lunga durata.

Il Laboratorio Analisi nel nostro Ospedale non riesce a far fronte alla richiesta di tamponi e al necessario tracciamento, perché, come denunciato dai Sindacati, nonostante gli annunci e l'arrivo di nuova attrezzatura, i locali predisposti sono ancora da adeguare ed il personale non è stato potenziato, per cui molti cittadini si son visti obbligati ad eseguire i tamponi presso strutture private a pagamento! Esami e prestazioni non Covid sono pressoché bloccate e vengono considerate solo le emergenze, questo danno lo potremo misurare a medio e lungo termine. Solo chi può pagare può ripiegare sul privato che nel nostro territorio è cresciuto e non a caso! Non è dato inoltre sapere nelle Rsa con quale cadenza vengono testati ospiti ed operatori, il silenzio regna sovrano su quanti sono i contagiati e i malati, così come non sappiamo – sui posti di lavoro – come si controlla sicurezza e prevenzione con un organico di ispettori ASL numericamente insufficiente.

A chiamare le cose col loro nome questi sono i danni della società capitalista che tutto riduce a merce. Il Liberismo sfrenato e trasversale, la regionalizzazione e i vincoli di bilancio non hanno fatto altro che peggiorare la situazione ed è ora di archiviarli. Il Pubblico è la soluzione insieme alla partecipazione dal basso ed al controllo popolare, lo ribadiamo noi di Rifondazione Comunista Biellese insieme ai compagni del Partito Marxista Leninista Italiano di Biella con cui organizzeremo presidi nei prossimi giorni per dire che dalla Pandemia si esce con la Sanità Pubblica Nazionale, universale, gratuita e di qualità. Saremo in piazza a ricordare ai Sindaci tutti e al Sindaco Corradino che per quanto si credano assolti, sono comunque coinvolti in quanto responsabili della Sanità Pubblica.

Tocca loro esplicitare le difficoltà che la popolazione affronta, pretendere soluzioni concrete e convocare l'Assemblea dei Sindaci dell'ASL12. Saremo in piazza esprimendo totale solidarietà alle lavoratrici e lavoratori pubblici e per affermare che servono 500mila nuove assunzioni, serve stabilizzare i precari con contratti a tempo pieno e indeterminato, serve la fine dello sfruttamento della forza lavoro appaltata, servono investimenti pubblici per servizi universali nella Sanità ed in tutti i settori di cura alla persona,si taglino le spese militari e le grandi opere inutili!". A comunicarlo una nota stampa della Segreteria di Rifondazione Comunista Biellese e del Partito Marxista-Leninista Italiano di Biella.