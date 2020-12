“Decreto insicurezza”: parla il Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini

Alla Camera dei Deputati è iniziato l’iter del "Decreto Insicurezza" che prevede l’introduzione di norme sempre meno rigorose su immigrazione e sicurezza. Fratelli d’Italia esprimere il dissenso del partito contro le assurdità di un governo che, invece di aiutare imprese e famiglie messe in ginocchio dall’emergenza Coronavirus , pensa a spalancare le porte all’immigrazione clandestina. Il M5S invocava “immigrazione zero” - tuona il Segretario Provinciale Cristiano Franceschini - votando i Decreti Sicurezza dell’allora Ministro dell’Interno Salvini e il Presidente del Consiglio Conte ne elencava i vantaggi.

Oggi, dopo le ultime tornate elettorali, sconfitti e ridimensionati numericamente, pur di rimanere blindati al potere rinnegano se stessi e i Decreti votati, arrendendosi di fatto al PD che, da sempre, promuove una politica migratoria di stampo ideologico consentendo di fatto sbarchi incontrollati. Il nuovo Decreto Immigrazione tende a modificare le parti più importanti dei Decreti Sicurezza in tema migratorio e progetta una politica “immigrazionista” simile a quella che in precedenza ha consentito l’ingresso nel nostro paese di circa 150 mila clandestini all’anno.

Le nuove norme del governo si presentano come un vero e proprio “decreto Insicurezza” - rimarca Franceschini - si vogliono eliminare le maxi multe alle Ong che entrano senza permesso in acque italiane e che spudoratamente e impunemente torneranno a trafficare come “taxi del mare”. Un giro d’affari che continuerà ad arricchire cooperative legate alla Sinistra e che incentiverà nuovi viaggi illegali verso l’Italia, unico paese europeo a spalancare porte e porti.Verrà inoltre sottratta al Ministero dell’Interno ogni competenza in merito per attribuirla al Ministero dei Trasporti, da cui dipende la Guardia Costiera.

La possibilità di espellere qualcuno diventerà remota, i tempi massimi di trattenimento degli stranieri nei Centri per il rimpatrio (CPR) scenderanno da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Una norma che ridurrà ulteriormente i rimpatri che già quest’anno sono fermi a circa 2mila.Le spese per l’accoglienza aumenteranno proprio nel momento di maggiore difficoltà economica degli italiani. In pratica chiunque sbarcherà clandestinamente in Italia potrà restarci a spese dei contribuenti.

Questa modalità di accoglienza incontrollata, in piena emergenza Covid, spalancherà le porte a molti immigrati positivi al virus, mettendo ancora di più a rischio la sicurezza sanitaria nazionale.E sempre in tema di sicurezza siamo preoccupati sotto il profilo dell’ordine pubblico: sono numerose le rivolte nei centri di accoglienza, gli incendi appiccati all’interno degli stessi, le fughe dalla quarantena e gli attacchi alla polizia con feriti tra le forze dell’ordine.

Franceschini conclude: suonano come una beffa le dichiarazioni rilasciate la scorsa estate, in piena emergenza sbarchi, da Giuseppe Conte che diceva “contro i flussi illegali saremo duri e inflessibili”; e dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che definiva “inaccettabili gli sbarchi dei clandestini”. E sempre nello stesso mese il capo della Polizia, Franco Gabrielli, pubblicamente dichiarava che “le persone che non sono legittimamente in Italia e, a maggior ragione quelle che delinquono, devono tornare nel loro Paese”.