Covid e palestre, Chilò (FdI): "Anche loro hanno il diritto di lavorare"

"Vorrei portare un po' di solidarietà a gestori e proprietari di palestre. Non capisco, con restrinzioni si dà la possibilità di lavorare a tutti e loro? Nella nostra provincia purtroppo sono molte le palestre che comunque dopo la prima ondata di covid hanno speso e investito parecchi soldi per adeguarsi a tutte le regole e normative, o sbaglio?". A parlare è Fulvio Chilò, referente di Fratelli d'Italia a Valdilana.

"Di loro più nessuno ne parla e più nessuno li ascolta. La mia non è una polemica, ma credo solo che anche loro come tutti abbiano il diritto di lavorare, visto che anche loro pagano le tasse e danno la possibilità di far star bene le persone sia mentalmente che fisicamente. Non è questione di non saper governare, è solo una questione di correttezza e di buon senso".