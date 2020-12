Un percorso in 32 video, a Cossato menù ricchissimo per “assaggiare” ogni aspetto della vita del Liceo

Da qualche settimana è online il nuovo sito del Liceo di Cossato e, dopo un lavoro durato un paio di mesi, è pronta la sezione dell’Orientamento. A fine ottobre era ormai chiaro che quest’anno non avremmo potuto ospitare gli studenti nelle nostre aule, accogliere le famiglie a Versus, raccontare chi siamo nelle tradizionali serate di orientamento.

Come offrire un servizio che potesse essere una valida alternativa a quello a cui tutti eravamo abituati? La scelta è stata quella di predisporre un percorso ad albero: un primo video che, come una porta, introducesse a tutte le stanze disponibili, poi tanti spazi che ciascuno fosse libero di visitare seguendo i propri interessi e la propria volontà di approfondire la conoscenza di un indirizzo o di un progetto.

Nel primo video, la preside Tamburelli racconta a genitori e studenti la scuola, accompagnandoli quasi fisicamente a scoprirne gli spazi, poi lascia rapidamente la parola a cinque docenti, che descrivono i cinque indirizzi, che a loro volta cedono il passo a genitori e rappresentanti degli studenti che aggiungono il punto di vista degli utenti. Di qui in poi tocca al visitatore scegliere come proseguire. Nella prima sezione sono raccontati cinque progetti trasversali, un piccolo campione dei tanti progetti che oggi in una buona scuola completano il percorso formativo. Anche qui la logica è stata di offrire un assaggio, presentarli tutti sarebbe stato impossibile, per dare un’idea di cosa significa affermare che una scuola che punti allo sviluppo di vere competenze oggi non possa limitare la propria offerta alle sole lezioni curriculari.

Poi altre cinque porte introducono ai cinque indirizzi. Per ciascuno il visitatore trova una presentazione generale, un’intervista doppia a studenti che raccontano il punto di vista dell’utente, poi uno o due video che illustrano alcuni progetti particolari degli ultimi due anni. La proposta di orientamento si completerà con tre serate a dicembre più una a gennaio: mercoledì 9 dicembre saranno presentati Scientifico e Scienze Applicate, lunedì 14 sarà la volta del liceo delle Scienze Umane e infine il 16 sarà il turno del Linguistico. Il 14 gennaio una presentazione finale di tutti i percorsi chiuderà la serie di appuntamenti.