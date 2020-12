Pescheria Calefato porta il mare a casa tua

Pescheria Calefato, il pesce fresco nel centro di Biella, porta il Mar Mediterraneo a casa tua.

Pesce fresco come branzini, orate, ostriche, insalata di mare, .gamberi rossi, viola, blu, e piatti cotti come il crudo non crudo, aragosta, parmigiana di pesce spada, moleca alla veneziana con polenta bianca, polenta e merluzzo, caciucco alla livornese e paella, che arrivano direttamente sulla tua tavola grazie al servizio di delivery attivo dal lunedì al sabato.

Da Pescheria Calefato trovi cose buone dal mare ma non solo, come la vodka Beluga, ingrediente dello squisito astice al Bloody Mary.

“Per noi è importante fare sentire i nostri clienti sicuri. – dice il titolare Francesco Calefato – Per questo consegniamo prodotti freschi o cucinati in sicurezza, seguiamo un procedura di sanificazione con macchinari professionali, abbiamo mezzi idonei al trasporto alimentare ed un autista dotato di mascherina, guanti usa e getta per ogni consegna, igienizzante mani e ambiente”.

Pescheria Calefato consegna a domicilio a Biella e paesi della prima cintura durante la settimana, e nel week end solo in città. Per ordinare 3688025897 .

Pescheria Calefato si trova a Biella, in Via Sebastiano Ferrero 19/A (mail francesco.calefato@gmail.com ; Facebook La Pescheria ; Instagram La Pescheria)