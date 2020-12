Piatto, festa di Natale per i più piccoli organizzata dalla Pro Loco

I bambini hanno avuto l’occasione di addobbare l’albero di Natale e di imbucare la lettera per Babbo Natale nella sua cassetta personale Nella giornata di ieri, 8 dicembre, i bambini della scuola materna di Piatto hanno addobbato tutti insieme l’albero di Natale presente, come da tradizione, nella piazza della parrocchia.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco del piccolo comune ha riscosso parecchio entusiasmo tra i bimbi e i genitori che vi hanno partecipato. Per l’occasione non è mancata la cassetta personale di Babbo Natale, nella quale i bambini hanno potuto imbucare la loro letterina.

Le palline per l’albero, interamente decorate dai piccoli, sono state preparate in omaggio a tutte le associazioni e le realtà presenti nel pese; la parrocchia, il comune, i Carabinieri, tutte le attività commerciali e gli uffici. L’iniziativa, che ha contributo alla socializzazione in un periodo così difficile, si è svolta nel completo rispetto di tutte le norme anti-Covid vigenti.

La Pro Loco, in occasione delle feste di Natale, ha anche a disposizione una produzione di varie confetture di mele e pere del territorio. Per informazioni inviare una email a prolocopiatto@gmail.com o visitare la pagina Facebook Pro Loco Piatto.