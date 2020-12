Il Natale bussa alle porte de Gli Orsi: da dicembre tante soprese e novità a tema, totalmente digital

Ormai, anche quest’anno, al Parco Commerciale Gli Orsi è proprio il caso di dirlo: it’s Christmas time! Sicuramente sarà un Natale diverso, che trascorreremo in modo inaspettato e inedito, ma pur sempre Natale… Il 30 novembre il Centro Commerciale ha riaperto, nel rispetto delle normative anti covid vigenti, e “vestito” dello scintillio delle tipiche e sempre speciali, luminarie di Natale, per accogliere a braccia aperte, tutti i suoi affezionati visitatori, per il tradizionale e quest’anno ancor più anelato, shopping natalizio.

In occasione dell’arrivo del periodo più magico dell’anno, il centro ha inoltre organizzato varie attività digitali a tema dedicate a grandi e piccini per festeggiare, anche a distanza, il Natale 2020. Dal 1 al 25 dicembre, per rendere questo periodo ancora più speciale, sul sito web dello shopping center www.gliorsi.it sarà attivo un Calendario dell’Avvento con una casella nuova da scoprire ogni giorno fino all’arrivo della festività.

Il calendario mostra i giorni che precedono il Natale a partire dall’inizio del mese di dicembre, dedicando a ogni giornata qualcosa di particolare…Un'usanza ormai molto diffusa dedicata ai bambini e molto amata anche dai più grandi, per accompagnare il periodo di attesa della grande festa. Ma le sorprese non finiscono qui! Dulcis in fundo infatti, dal 9 al 24 dicembre, accedendo al sito web de Gli Orsi, sarà possibile prenotare una Videochiamata diretta per il Polo Nord, con Babbo Natale in persona…nel periodo che va dal 18 al 24 dicembre (a seconda delle date e orari disponibili). L’attività è gratuita e aperta a chiunque vorrà video-chiacchierare con “l’uomo del momento”.

I più piccoli potranno così leggere le loro letterine e “liste dei desideri”, vivendo l’emozione di conoscere e parlare con il “Re indiscusso del Natale”! In questo periodo di distanziamento sociale forzato, le attività digitali natalizie organizzate dallo shopping center per tutta la durata delle festività, si dimostrano modalità sicure e responsabili e una preziosa alternativa per potersi immergere anche quest’anno nello spirito natalizio.

Il Parco Commerciale Gli Orsi incrementa e favorisce da sempre iniziative ed attività, coinvolgendo e attraendo visitatori di ogni età, dalle famiglie ai giovani, confermandosi ancora una volta, anche in questo delicato periodo, come punto di riferimento per tutti coloro che rimanendo in città, vogliano concedersi un po' di svago in serenità e sicurezza avvolti dal calore unico del Natale.