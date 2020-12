Aperto il bando per cortometraggi del Glocal Film Festival

La cultura quest'anno continua a subire una battuta di arresto nelle sue manifestazioni più tradizionali, ma non mancano gli organizzatori che si stanno adeguando con misure alternative come nel caso delle mostre dell’ottava edizione di Selvatica – Arte e Natura in Festival che si spostano sui social.

Nel frattempo anche la complessa macchina organizzativa del Glocal Film Festival si è rimessa in moto per l'edizione del 2021, con la apertura del nuovo bando per la partecipazione in concorso del meglio della cinematografia legata al Piemonte. Questo bando, che sta per scadere il 15 dicembre 2020, vuole richiamare partecipanti per la 20ª edizione che si concluderà a marzo del 2021.

Dopo la 19ª edizione dello scorso marzo a Torino, che era stata forzatamente sospeso a causa della prima ondata di contagi pochi giorni dopo l'avvio, il Glocal Film Festival ci ha riprovato in seguito. Così è tornato sul campo in versione estiva tra luglio e agosto scorsi, in qualità di primo festival della città a riaprire i battenti con eventi in presenza: un'inedita organizzazione più diffusa e partecipativa, che ha riscosso notevole successo fra gli addetti ai lavori e il pubblico di appassionati della cosiddetta "settima arte".

Sono aperte fino al prossimo 15 dicembre 2020 le call per le due storiche sezioni in concorso per il 20° Glocal Film Festival (11 – 15 marzo 2021): Spazio Piemonte e