Jorioz Distribuzione Vini, l'enoteca a domicilio più fornita del Biellese

Un'ampia scelta di prodotti autoctoni di alta qualità e più di 600 etichette suddivise tra vini, liquori, birre e distillati. Questo e tanto altro è ciò che offre l'enoteca Jorioz Distribuzione Vini di Occhieppo Superiore, nata dalla conoscenza e dalla passione di Andrea Jorioz, sommelier professionista e degustatore ufficiale.

Ciò che rende l'azienda un punto di riferimento per l’intero territorio è la vasta gamma di servizi tra cui organizzazione di eventi, creazione di carte vini personalizzate, degustazioni guidate, catering e banqueting e organizzazione di mini corsi di avvicinamento al vino.

Nata come cantina a domicilio, l’enoteca propone la distribuzione sia all'ingrosso sia al dettaglio ed è strutturata per garantire la consegna a domicilio entro le 24 ore non solo in paese ma anche in tutta la provincia di Biella. Inoltre, quest'anno, Jorioz festeggia i primi 10 anni di attività. Quattro le principali categorie di prodotti disponibili: vini, birre, liquori e distillati.

Ampia è la scelta di vini che l’enoteca Jorioz propone ai suoi clienti: quelli da pasto, che si spartiscono in vini bianchi, rossi, rosati; gli spumanti (metodo Martinotti e metodo classico); i vini dolci, passiti, aromatizzati, macerati e anche i vini utilizzati per l’eucarestia nella Santa Messa. Bionde, rosse e scure: da Jorioz sono di casa anche le birre, rigorosamente artigianali. Attualmente è in corso l'edizione limitata della “Birra di Natale”.

Dopo il caffè, immancabili i liquori e da Jorioz ce ne sono per tutti i gusti: alle erbe, alla frutta, digestivi, tonici, energizzanti, amari, Genepì, liquori da aperitivo e dei monasteri. Infine grappe e distillati: tra le prime troviamo quelle bianche, le barricate, le grandi riserve, le acqueviti; nella categoria distillati, invece, gin, rhum, vodka e brandy: tutti di origine italiana.

Con l'arrivo del Natale Jorioz Distribuzione Vini propone infine diverse confezioni regalo, casse in legno e bottiglie dai grandi formati come Magnum e Jeroboam. Il servizio di consegna a domicilio è attivo in ogni comune del Biellese e si estende in tutto il Piemonte, tenendo conto delle disposizioni emanate per contrastare la diffusione del virus.

L'enoteca è situata a Occhieppo Superiore (BI) in via Provinciale 18. Per gli ordini basta inviare un messaggio su WhatsApp al numero di Andrea 349/1041844 o via mail all’indirizzo andrea@jorioz.it: nel giro di 30 secondi verranno elaborati per essere successivamente preparati e spediti, in modo da garantirne la consegna in massimo 24 ore. Per ulteriori informazioni sono disponibili anche le pagine Facebook "Jorioz Distribuzione Vini" e Instagram andrea.jorioz.