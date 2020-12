Comunità di Sandigliano in lutto per la scomparsa di Gianni Manuello, mancato all'età di 59 anni. Era molto conosciuto in paese e numerosi sono i messaggi di vicinanza e cordoglio ai familiari.

Tra questi quello dello stesso sindaco Mauro Masiero: “A nome dell'amministrazione e della mia famiglia mi stringo al dolore dei suoi cari e porgo le più sentite condoglianze”. I funerali, in forma civile, avranno luogo venerdì 11 dicembre, alle 9.30, partendo dal piazzale comunale di via Roma.