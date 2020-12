Incendio a Bioglio, casa inagibile e famiglia ospitata a Cossato. Ceffa: "In poco tempo tanta solidarietà"

"Al momento rimangono alloggiati a Cossato, ma entro fine settimana vorrei potermi confrontare con loro per fare il punto della situazione". A parlare è il sindaco di Bioglio Stefano Ceffa, a tre giorni dall'incendio che ha devastato un'abitazione di località Rovella. Per spegnere le fiamme, che hanno avvolto la cascina propagandosi in poco tempo in tutto il primo piano e nel sottotetto, è stato necessario l'intervento di nove mezzi dei Vigili del Fuoco. Quel giorno, il 6 dicembre, tre allevatori sono stati evacuati dall'abitazione e i loro animali da cortile (capre, oche e galline) sono stati messi in salvo.

"Abbiamo trovato un alloggio disponibile a Bioglio - spiega Ceffa - e abbiamo verificato che fosse adatto alle loro esigenze. Il mio obiettivo, come detto, è di poterli incontrare entro fine settimana per poter fare il punto della situazione e per capire come accogliere tutte le azioni di solidarietà che nel frattempo sono emerse. Grazie ai Carabinieri, abbiamo provveduto a fornire loro beni di prima necessità e vestiti e nei prossimi giorni daremo loro dei buoni spesa. Anche le parrocchie di Bioglio e Valle Mosso si sono subito attivate per sostenere ed essere a disposizione della famiglia, mentre i loro vicini di casa si sono organizzati per curare i loro animali in questi giorni di stallo. Inoltre, le maestre della loro bimba hanno coinvolto i suoi compagni di classe per far sentire a lei e alla sua famiglia la loro vicinanza. In questi giorni sono stato anche contattato da diversi professionisti che si sono resi disponibili ad aiutarli nella burocrazia e nelle varie pratiche da sbrigare, come quelle legate al rapporto con le assicurazioni".

In poco tempo, quindi, si è creato un "ecosistema" di solidarietà a sostegno della famiglia che ha subito un duro colpo perdendo non solo la propria abitazione, ma anche la maggior parte di ciò che c'era al suo interno. Il sindaco fa sapere anche che oggi, 9 dicembre, la donna della famiglia compie gli anni: "Sarà sicuramente un compleanno segnato da quanto accaduto, ma posso dire che seppur provati stanno cercando di fare il possibile per reagire e rialzarsi. Oltre a occuparci della famiglia in primis, abbiamo cercato una soluzione anche per i loro animali: per questo abbiamo pensato di costruire un container o comunque un luogo al coperto in cui poterli momentaneamente custodire in attesa dei lavori più ampi che la famiglia stessa deciderà se affrontare".

