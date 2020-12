Biella - Madre e figlio intossicati dal monossido di carbonio trasportati all'ospedale

Una donna di 55 anni e suo figlio sono stati trasportati all'ospedale di Ponderano, stamattina intorno alle 11,30. La causa dell'incidente è stata una fuoriuscita di monossido di carbonio da una caldaia a gas di una casa in via Borriana a Biella.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, una pattuglia della Squadra volante della Polizia e l'ambulanza del 118. La donna, da una prima ricostruzione, sarebbe stata intubata in casa, prima del trasferimento al Degli Infermi. La caldaia è stata poi messa in sicurezza anche per l'arrivo dei tecnici specializzati. Ad ora non sono note le condizioni della mamma e del figlio.

