La scorsa settimana abbiamo assistito a nevicate tra le più forti degli ultimi anni e il fatto che non si possa sfruttare tutta questa neve per sciare sulle nostre piste non ci ha fermato dal recarci a Oropa, simbolo delle nostre vette, per regalare ai nostri lettori scenari e paesaggi dal contorno fiabesco che solo la natura, a conclusione di un 2020 così complesso, è in grado di regalarci.

Di seguito immagini e video davvero mozzafiato.