Ad un biellese la prestigiosa medaglia di Sant’Ambrogio

La Chiesa Cristiana Antica Cattolica e Apostolica, dalle mani del Primate in Italia, l’Arcivescovo Giovanni Clinico Mapelli, ha insignito Daniele Cappa, di origine biellese (Gifflenga) da qualche anno residente in Vercelli, con la Medaglia di Sant’Ambrogio che di fatto è la massima onorificenza concessa dalla Chiesa Cristiana Antica Cattolica e Apostolica per meriti sociali e culturali: per l’impegno dedicato alla cultura, della poesia nella società contemporanea nelle varie generazioni. La consegna materiale avverrà nei prossimi giorni compatibilmente al Dpcm. L’onorificenza negli anni è sta attribuita a nomi illustri come ad esempio il Segretario di Papa Wojtyla Monsignor Emery Kabongo Kanundowi Arcivescovo, l’Archimandrita del Patriarcato di Mosca in Italia Padre Ambrogio Nicolaj Makar e Don Andrea Gallo prete della Comunità di San Benedetto al Porto di Genova.

“Sono onorato e spero di fare sempre di più in ambito sociale e culturale. La cultura è la massima espressione di libertà. Non mi fermerò mai nell’abbracciare e sperimentare con i liberi pensatori. Da ateo, ricevere questo riconoscimento è un doppio onore. Corona lo sforzo di lavorare in modo puro, senza bandiere ed ideologie”. Nel febbraio 2019 Daniele Cappa venne già insignito presso la biblioteca della Camera dei Deputati di ben tre onorificenze del Premio Internazionale Cultura Europa, sempre per meriti sociali, culturali per il Premio Wilde Concorso Letterario Europeo di cui è l’ideatore.