Pralungo, da oggi si possono richiedere i buoni spesa: ecco come

Dalla giornata di oggi, 9 dicembre, i cittadini di Pralungo colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità.

“Le modalità di distribuzione è la medesima della volta scorsa – sottolinea il sindaco Raffaella Molino - La differenza è che le maggior parte delle attività non ha subito uno stop e ha continuato a lavorare. Crediamo che le richieste siano minori e saranno monitorate sempre in collaborazione con i servizi socioassistenziali; inoltre è stato chiarito che non c'è una data limite per spenderli e dunque contiamo che possano essere utilizzati per tutto il 2021 dove ci saranno ancora criticità legate alla pandemia”.

Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune che per effetto dell’emergenza hanno subito un danno economico a causa dell’interruzione della loro attività o che si trovano in stato di bisogno nel rispetto dei requisiti richiesti.

Verranno elargiti buoni spesa per un valore pari a 25 euro a settimana per persona, con un minimo di 50 euro a settimana per nucleo familiare. Il buono potrà essere speso nei negozi convenzionati come da elenco pubblicato sul sito del comune di Pralungo e che sarà in continuo aggiornamento. Ulteriori informazioni si possono reperire anche sul sito comunale.

Il modulo per la richiesta si può scaricare dal sito www.comunedipralungo.it ed è possibile inviarlo: via email a pralungo@ptb.provincia.biella.it a partire da oggi; consegnarlo di persona in Comune esclusivamente nei giorni 12 e 19 dicembre dalle 9 alle 12 o in altre successive date che saranno comunicate dall’amministrazione comunale e consultabili sul sito del Comune.