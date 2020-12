Open day all'Istituto Comprensivo di Valdengo, ecco le date

Il passaggio da un ordine di scuola all’altro è un momento significativo nel processo di crescita di ogni bambino e ragazzo e in questa fase storica la scelta assume un valore ancora più decisivo. Proprio in quest’ottica di crescita personale, l’Istituto Comprensivo di Valdengo accoglie i bambini nella scuola dell’infanzia, li prende per mano, li segue in quel percorso di crescita fino all’età dell’adolescenza, momento così delicato nella vita di ciascun alunno.

Diventa, pertanto, essenziale il progetto continuità, che coinvolge tutti gli ordini di scuola, in quanto concretamente accompagna il cammino didattico di ognuno. Gli alunni della scuola primaria rivestono il ruolo di tutor, accogliendo i bambini dell’infanzia e organizzando per loro attività ludiche. La continuità prosegue anche nell’ordine successivo con lezioni tenute nelle classi quinte da alcuni docenti della scuola media per avvicinarli alla conoscenza delle nuove materie di studio, che incontreranno nel nuovo ordine di scuola.

Accanto alla continuità ogni ordine di scuola investe molta energia in progetti significativi: le scuole dell’infanzia propongono percorsi di psicomotricità e inglese attuati nel corso dell’anno scolastico, mentre le scuole primarie, organizzate per uno dei plessi sul modello “Scuola Senza Zaino”, garantiscono progetti di motoria, arte e musica, realizzati da esperti al fine di arricchire la già vasta offerta formativa. La scuola secondaria di I grado offre una vasta rosa di progetti, atti a far emergere le potenzialità di ciascuno, dall’ambito sportivo (sci, nuoto, danza, laboratorio sportivo), artistico (laboratori di bricolage, scultura), linguistico (certificazioni Delf e Trinity) e informatico (coding e robotica).

I progetti hanno un’ulteriore valenza, di inclusività, perché tutti, in una dimensione di serenità e fiducia, possono esprimere al meglio se stessi, soprattutto coloro che provengono da altri Comuni e decidono di investire fiducia nel nostro Istituto. Da sempre ben supportato dai vari Enti Locali, vale a dire le amministrazioni comunali di Valdengo, Quaregna Cerreto e Piatto, l’Istituto vedrà dal prossimo anno l’ingresso anche del comune di Bioglio che ha scelto di far parte del comprensivo con la sua scuola primaria.

Al fine di illustrare ai genitori interessati la ricca offerta formativa, è stato organizzato nel mese di dicembre un open day per ogni plesso, secondo il seguente calendario:

Scuola Media di Valdengo: lunedì 14 Dicembre ore 18.00

Scuola Primaria di Valdengo: martedì 15 Dicembre ore 18.00

Scuola Primaria di Quaregna: mercoledì 16 Dicembre ore 18.00

Infanzia di Quaregna: giovedì 17 Dicembre ore 18.00

Infanzia Cerreto Castello: venerdì 18 Dicembre ore 18.00

Infanzia di Piatto: lunedì 21 Dicembre ore 18.00

I codici di accesso su Meet sono disponibili sul sito www.icvaldengo.edu.it e sulla pagina Facebook IC Valdengo. Le scuole garantiscono piena disponibilità a colloqui individuali con i genitori interessati, da concordare preventivamente contattando il numero della Segreteria 015881517.