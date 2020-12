Che bel regalo per l'Ospedale, donati 100 panettoni dagli Amici del Vernato

Venerdì 4 dicembre una delegazione dell'Associazione Amici del Vernato, ha consegnato alla cucina dell'Ospedale di Ponderano100 panettoni che saranno preparati e distribuiti al personale in occasione del Natale.

“Ricevendolo, i colleghi sentiranno un sapore speciale, che non si può sentire, se non i un panettone come questo, donato con il cuore – spiegano dall'ASL Biella sui canali social - La Direzione Generale ringrazia tutti i soci per aver voluto manifestare vicinanza e affetto al personale in un momento così impegnativo e non facile per tutti”.