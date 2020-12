Ternengo, entro venerdì le domande per i danni dell’alluvione di ottobre

La Regione Piemonte ha stabilito le modalità di ricognizione dei danni ad abitazioni private ed attività economiche e produttive, conseguenti all’alluvione degli scorsi 2 e 3 ottobre.

A Ternengo il Comune ha pubblicato sul proprio sito internet i moduli, predisposti dal dipartimento di Protezione Civile, con cui i cittadini possono presentare segnalazioni dei danni subiti.

Le domande devono essere presentate entro venerdì 11 ottobre, recandosi personalmente presso il municipio nella stessa giornata di venerdì dalle 8 alle 12:30.

L’Amministrazione informa che le domande di contributi per le abitazioni principali sono in bollo (marca da 16 euro), in quanto finalizzate ad ottenere un contributo, con un massimo di 5 mila euro. Mentre le domande per abitazioni non principali, trattandosi di ricognizione, sono esenti da bollo.