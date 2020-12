Tante novità in arrivo per I Faggi, tutti i dettagli in diretta su Newsbiella

Tante novità e iniziative in arrivo per I Faggi. Sul grande progetto in atto la società tiene le riserve per scioglierle durante la conferenza online programmata per le 11 di domani, 9 dicembre, ma sui suoi canali ufficiali svela il suo nuovo nome: I Faggi Sport, Wellness & Friends. Per scoprire tutti i dettagli del progetto basta collegarsi alla pagina Facebook di Newsbiella, piattaforma su cui la conferenza sarà trasmessa in diretta. Restate connessi per scoprire tutte le novità.