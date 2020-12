Ginnastica in Festa a Rimini, i risultati de La Marmora-Bonprix

Prosegue a Rimini la partecipazione della La Marmora-BonPrix alle varie competizioni della “Ginnastica in Festa” che dal 4 all’8 dicembre si sono susseguite a ritmo serrato per permettere a circa cinquemila ginnasti impegnati nelle varie specialità di gareggiare in sicurezza. La squadra della Ritmica che sabato ha vinto il Campionato di Serie D con le ginnaste Camilla Ferraris, Cecilia Medri, Alice Livelli e Virginia Spicuglia, si è arricchita di un’altra ginnasta, Noemi Nania per gareggiare nel Campionato nazionale d’Insieme Silver formato da cinque ginnaste. La gara è stata combattuta perché le Società in campo erano tutte molto titolate e le lamarmorine si sono difese molto bene riuscendo a conquistare il podio al terzo gradino.

"Unico neo che le hanno accompagnate - ci dicono le tecniche Gianna Cagliano e Silvia Bozzonetti - è stata la poco espressività delle ginnaste dovuta forse alla musica che era bassissima e non permetteva l’interpretazione che di solito le distingue. Comunque la classifica del podio vede al primo posto l’Etruria di Prato con punti 12,600 seguita al secondo dalla Società S.Giorgio di Desio con punti 12,550 ed al terzo dalla La Marmora con 12,525. Come si può osservare tutt’e tre le squadre si sono classificate con una differenza di punteggio esigua, neppure di un decimo di punto che dimostra il valore delle tre squadre".

E’ stata la volta del settore maschile e la La Marmora-Bonprix ha schierato un solo ginnasta nel livello B Junior, Akim Cappuccio guidato dal tecnico Luca Tarello che si è classificato sesto al volteggio e decimo in classifica assoluta a tutti gli attrezzi. Avrebbe potuto fare meglio ma non ha potuto seguire un allenamento continuato per perfezionare tutti gli esercizi. Infine l’ultima gara a cui ha partecipato la La Marmora-Bonprix è stata il Campionato d’Eccellenza Seniores con la ginnasta Elena Saccomano supportata dalla tecnica Marta Beraldo e dalla sua compagna di squadra Aurora Cova Caiazzo che nei giorni precedenti aveva vinto la medaglia di bronzo nella categoria Juniores.

Elena ha iniziato la sua gara alla trave che è il suo cavallo di battaglia. Purtroppo è incorsa in due errori gravi che hanno determinato il suo risultato finale al quarto posto nella classifica assoluta. La ginnasta era dispiaciuta perché normalmente non commette errori, specialmente alla trave, ma purtroppo in gara può succedere. Il quarto posto, ad un passo dalla medaglia, dispiace ma non è certo negativo ed Elena si rifarà nelle prossime gare.