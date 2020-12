Con un #ColpoDiFulmine, Virtus Biella presenta le divise 2020/2021

Virtus Biella ha svelato oggi sui propri canali social la divisa ufficiale 2020/2021 nelle sue due versioni, “classica” e “libero”, che sarà indossata da tutte le atlete durante il corso della nuova stagione sportiva. Disegnata da Milo4, azienda biellese attiva nel settore della comunicazione digitale e nella creazione di contenuti innovativi, prende ispirazione dal principale elemento di rebranding di Virtus Biella, la “saetta fucsia” che da inizio agosto spicca sul nuovo logo societario.

Il design più rigoroso di maglie e pantaloncini richiama “potenza e precisione” e accentua, al tempo stesso, i colori nerofucsia della recente storia del Club. Tra gli elementi caratterizzanti le nuove divise, ecco poi la scritta “Virtus Biella” impressa sul colletto e la conferma, sul fronte delle maglie, del fascione verticale personalizzato con il cognome di ogni singola atleta, quest'anno per la prima volta presente anche sui kit distribuiti alle squadre del Settore Giovanile.

Per annunciare sui social l'arrivo delle nuove divise (base bianca quella “classica” e gialla per la versione “libero”), Virtus Biella ha scelto l'hashtag #ColpoDiFulmine e una singolare iniziativa: le maglie sono state mostrate in anteprima a sei atlete del Club e le loro reazioni in tempo reale raccontate da altrettanti scatti fotografici a cura di Alberto Tesoro; un “amore a prima vista” che dichiara il forte attaccamento tra Virtus Biella, le sue ragazze e le aziende Official Partners presenti sulle divise, a cominciare da Prochimica, Main Sponsor della Prima Squadra di B1.

Il Club con sede al PalaSarselli di Chiavazza è società sportiva all'avanguardia anche sul fronte della comunicazione, per la seconda stagione consecutiva sviluppata in strategia e contenuti dall'azienda biellese Milo4: gli elementi grafici delle nuove divise, a cominciare dai caratteri alfanumerici stampati su fronte e retro delle maglie, rispettano minuziosamente la nuova Visual Identity introdotta sui canali ufficiali del Club. Passo centrale di un processo di cambiamento concentrato a trasformare “Virtus” anche in un marchio lifestyle, completa il passaggio a un nuovo stile di comunicazione indirizzato a tifosi e territorio