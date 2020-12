"La medicina del territorio: quello che dovrebbe essere, quello che ne rimane"

"Ho letto con interesse le parole della Sig.ra Segretario Rita De Lima di qualche giorno fa su questa stessa testata. Ne scaturiscono alcune riflessioni, anche al fine di precisare alcuni punti oscuri e purtroppo inesatti che ne emergono.

L'analisi di De Lima punta il dito contro la Medicina Generale, sottolineando come la maggior parte dei Medici di Medicina Generale (MMG)“...non si è fatta carico dei propri pazienti, non li ha visitati, limitandosi ad un consulto telefonico”. Orbene – a parte il quesito che pongo di quale sia la fonte cui si fa riferimento per definire la “maggior parte” di medici – vorrei sottolineare che l'istituzione delle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) con il Decreto Legge 14/2020 di marzo, è stata motivata dalla necessità dei MMG di continuare l'assistenza sulle patologie ordinarie (non Covid, appunto) special modo per non creare vuoti di assistenza su migliaia di cittadini nel caso in cui un medico di famiglia si dovesse ammalare. Lo stesso decreto fa riferimento all'attivazione dell'USCA dopo contatto telefonico del paziente con in MMG.

Ancora, tutti i protocolli successivi (gli ultimi sono di pochi giorni fa del Dipartimento Regionale Malattie ed Emergenze Infettive e della Direzione di Sanità della Regione Piemonte) hanno fatto riferimento al monitoraggio telefonico del MMG ed eventuale passaggio dei casi più complessi all'USCA.Ma, malgrado quanto appena detto, vorrei citare alcuni dati di fatto. Ad esempio che mi consta personalmente che molti MMG hanno comunque visitato a casa i loro assistiti sospetti o con diagnosi fatta di Covid (dovessi essere da Loro autorizzato, fornirò i nomi dei Colleghi alla Sig.ra De Lima).

Ancora mi consta personalmente che di sabato e domenica (giorni non lavorativi per il medico di famiglia) diversi Colleghi hanno prestato e prestano la loro assistenza ai propri pazienti (telefonica, o anche in presenza, anche in case di riposo quando necessario). Poi vorrei render noto qualche particolare dell'assistenza ai pazienti con infezione da Sars-Cov-2 (il virus che causa il Covid19): ad esempio che i protocolli di vestizione e in particolare di svestizione dai dispositivi di protezione individuale (DPI) per le visite ai casi Covid vanno eseguiti in coppia: ma il MMG, lasciato solo da anni nel dimenticatoio della politica dei tagli, la coppia con chi la fa?

Il MMG i famosi DPI per lungo tempo durante la pandemia se li è dovuto procurare da solo. Il MMG specie nei primi mesi della pandemia (visitando in studio o al domicilio di un paziente per motivi apparentemente di routine) in innumerevoli occasioni ha poi scoperto di essere in presenza di un paziente Covid, magari con solo la mascherina chirurgica indosso (che poi si è scoperto non proteggere l'operatore sanitario).Ancora di più: in diversi periodi, e fino a pochi giorni fa, posso assicurare che oltre a svolgere l'attività di assistenza ai Pazienti ordinari, personalmente mi sono trovato a monitorizzare telefonicamente fino a 36 pazienti Covid o sospetti tali (in quanto in attesa di tampone, ma con sintomatologia eclatante) al giorno! Qualcuno mi dovrà spiegare come sarebbe stato possibile visitare anche solo la metà di questi pazienti.

A questo aggiungiamo un carico di burocrazia, anche informatica, assurdo e indegno, che il MMG ha dovuto subire nella gestione del Covid, che per ogni nuovo caso sospetto ha portato via quasi un'ora al giorno. E in certi giorni i nuovi casi per medico erano anche cinque! Vede, gent.ma Sig.ra De Lima, il lavoro del MMG presenta complessità spesso neanche immaginate da chi non è gli è mai stato a fianco.

Sicuramente il Territorio avrebbe dovuto rispondere meglio alla pandemia. Ma sia certa che, dopo oltre 20 anni di tagli agli ospedali, scientemente non accompagnati dal potenziamento (previsto) del territorio (per i MMG banalmente dovevano essere l'aumento di disponibilità del personale di studio ed infermieristico, oltre che di diagnostica di primo livello) la Medicina Generale non poteva fare di più.A proposito di stare al fianco dei MMG, vorrei fare un ultima considerazione: diversi MMG (anzi quasi tutti) che nel biellese hanno contratto il Covid19, dopo essersi trovati un sostituto a proprie spese, durante la propria malattia hanno continuato a lasciare il telefono acceso ed hanno continuato a rappresentare un riferimento per i propri assistiti: ascoltando, consigliando, anche prescrivendo loro quanto necessario per proseguire le terapie.

Concludendo, inutile dire che qualche MMG potrebbe non essere stato all'altezza delle aspettative dei propri pazienti, sicuramente sarà successo. In qualunque categoria professionale ci sono punte d'eccellenza e casi di cui non andar fieri. Altra cosa è puntare il dito contro una categoria che in mezzo a molte difficoltà sta operando al meglio. Sono a disposizione per qualunque ulteriore confronto. Sono ancora più a disposizione per costruire un dialogo e migliorare il sistema". Questa la replica del Dott. Sergio Di Bella Segretario Provinciale FIMMG di Biella al pensiero di Rita de Lima (PD). PER CHI VOLESSE LEGGERE DE LIMA CLICCARE QUI