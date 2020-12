Cirio scrive a Conte, Mosca (Lega): "Auspico che a Roma prevalga il buon senso"

"Come annunciato, condividendo quanto già richiesto nei giorni scorsi dalla Lega e da Matteo Salvini, il Governatore Cirio ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Conte per chiedergli di modificare il decreto dello scorso 2 dicembre e di conseguenza Il DPCM che nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio vieta gli spostamenti tra comuni.

Privare le persone anche di questa gioia è veramente incomprensibile se si pensa ad esempio che per spostarsi all’interno di una grande metropoli si percorrono anche più di 20 chilometri, distanza ben maggiore di quanto serve per spostarsi da un comune all’altro della nostra Provincia.

Accolgo pertanto con soddisfazione la richiesta del Governatore, sottoscritta dal Vice Presidente Carosso con delega agli Enti Locali e alla Montagna, nonchè da tutte le Associazioni degli Enti Locali piemontesi volta a chiedere al Governo la possibilità di effettuare spostamenti per ricongiungimenti familiari nel raggio della propria vallata e in aree geografiche omogene per queste giornate tradizionalmente trascorse in famiglia con i propri cari.