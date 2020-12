Cashback, cos'è e come richiederlo

Da oggi 8 dicembre è possibile richiedere il rifinanziamento cashback, introdotto dal Decreto Agosto, convertito in legge a ottobre. Si tratta, in pratica di un rimborso massimo di 150 euro per le spese con moneta elettronica, il 10% della spesa massima consentita. C'è tempo fino al 31 dicembre per aderire. L'obiettivo è incentivare i pagamenti digitali, aumentare la tracciabilità delle transazioni e ridurre l'evasione fiscale.

Come fare per fare domanda. Occorre iscriversi al programma Spid, portale d'accesso ai servizi telematici dello Stato, e scaricare l'app IO per i pagamenti alla pubblica amministrazione. Inserendo i propri dati, Iban e i mezzi effettuati per le spese, come carte di credito, bancomat e app di pagamento, si entrerà in coda per ricevere il rimborso. Alla vigilia della "data X", il sito non consentiva ancora l'accesso a causa del sovraccarico di ingressi (anche 6mila al secondo).

Per ottenere il cashback valgono soltanto gli acquisti di ogni genere effettuati in negozi fisici con moneta elettronica, non gli acquisti online. Alcuni sistemi come Apple Pay o Google Pay non saranno operativi a dicembre ma solo dal 2021.

Il rimborso riconosciuto dallo Stato è il 10% di ogni transazione, fino a un massimo di 150 euro per ogni singola operazione. Non è prevista una soglia minima di spesa ma bisogna aver fatto almeno 10 transazioni. I soldi saranno accreditati direttamente sull'Iban entro febbraio.