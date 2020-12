Banca Sella, accesso al programma Cashback di Stato direttamente dall’app della banca

Con Banca Sella nei prossimi giorni sarà quindi possibile accedere al programma Cashback direttamente dall’app Sella, in pochi minuti e in tutta sicurezza e senza la necessità di scaricare ulteriori applicazioni. Per completare l’iscrizione e registrare le proprie carte di pagamento è necessario seguire le istruzioni riportate nella sezione dell’app dedicata al cashback, da cui sarà inoltre possibile monitorare facilmente il “bonus cashback” man mano accumulato. A partire da gennaio 2021 i clienti potranno anche vincere alcuni premi aggiuntivi messi in palio dalla banca e che verranno estratti con cadenza trimestrale.