Dal Nord Ovest - Scontro tra due vetture: tre persone in ospedale

Scontro tra due auto, a Santhià, all'incrocio tra le vie Dante e Manzoni. Dopo l'impatto, avvenuto poco dopo le 15, una delle auto ha capottato, bloccando all'interno una donna.

Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià, che hanno collaborato con il 118 per l’estricazione della donna ancora all’interno dell’abitacolo e alla messa in sicurezza dei mezzi. I tre occupanti delle auto sono stati trasportati in ospedale a Vercelli, apparentemente in condizioni non gravi. Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Vercelli e Cigliano.