Valdengo: Capannone agricolo a fuoco, si indaga sulle cause FOTOGALLERY

Non sono ancora note le cause che poco dopo le 21 di questa sera, 8 dicembre, hanno innescato un incendio in un capannone agricolo di via Genova, a Valdengo. A prendere fuoco diversi attrezzi e macchinari agricoli, per un danno ancora da quantificare. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco, che in breve tempo hanno circoscritto e domato le fiamme. Con loro anche i Carabinieri. Ora si indaga sulle cause che hanno scatenato il rogo.