Gattino cade in un pozzo di 15 metri, salvato dai Vigili del Fuoco

Non solo incendi, fughe di gas o incidenti. I Vigili del Fuoco sono attivi anche per gli interventi che riguardano gli animali domestici, come quello accaduto oggi 8 dicembre in un'abitazione di frazione Merletto a Graglia, dove un gattino è finito in un pozzo dalla profondità di circa 15 metri. Ad accorgersene il padrone, che ha subito lanciato l'allarme. Uno degli operatori si è quindi calato giù per il pozzo recuperando il micino, le cui condizioni non sarebbero gravi.