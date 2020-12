È stato risolutivo l'intervento dei Vigili del Fuoco che poco fa, intorno alle 17,30 di oggi 8 dicembre, sono intervenuti in via Mazzini a Mottalciata per un principio di incendio in una canna fumaria di un'abitazione. Le fiamme sono state domate nell'immediato e non si sono estese al tetto o ad altre parti della casa. La struttura è stata poi messa in sicurezza.