Biellese in lutto per Oscar Damo, presidente di Faib scomparso a 67 anni

Lutto nel Biellese e nel mondo dei benzinai per Oscar Damo, scomparso all'età di 67 anni. Presidente di Faib (Federazione Autonoma Italiana Benzinai), Damo ha gestito per anni il distributore dell'Agip di Chiavazza, per poi passare a quello di Andorno. Oscar Damo era anche un appassionato motociclista: "Faceva motocross da sempre - lo ricordano alcuni compagni - era una brava persona. Piacevole, simpatico, affabile con gli amici. Si allenava e correva spesso nella pista di Ronco dell'as Valgrande".

Oscar lascia nel dolore la mamma Nives, la moglie Lidia, le figlie Roberta, Valentina e Serena con le rispettive famiglie, oltre alla sorella Paola, alla cognata Paola e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Il funerale sarà celebrato a Biella Chiavazza nella parrocchia di San Quirico, alle 16 di domani 9 dicembre.