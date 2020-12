Origine, un nuovo gioco da tavolo a marchio Coop

Tieni d’occhio cosa metti nel piatto. Costruisci la tua fattoria agroalimentare e sfida gli altri giocatori a produrre il cibo migliore! E’ sugli scaffali Origine, un nuovo gioco da tavolo che nasce da un percorso di co-progettazione tra Nova Coop e l’associazione ASAP di Novara, all’interno del progetto Coop Academy per sostenere e accompagnare il protagonismo dei giovani.

Origine è un nuovo gioco da tavolo a marchio Coop, che ha voluto proporre sul mercato un prodotto che, oltre a veicolare un giusto messaggio, fosse anche ben realizzato sia dal punto di vista del prodotto che delle regole. "I ragazzi della nostra associazione – spiega Mario Baldassarre, presidente ASAP - hanno ideato le carte e le dinamiche di gioco, poi affinate grazie alla collaborazione di autori esperti come Walter Obert e P.S. Martensen. A questo punto, il tutto è stato sottoposto a Post Scriptum che ha effettuato il playtesting e rifinito ulteriormente le meccaniche, curando poi anche l’edizione per conto di Demoelà. Il percorso per arrivare a Origine è durato più di tre anni nei quali la nostra piccola associazione ha lavorato seguita da Coop, e in particolare da Alessandro Messina, in un progetto di co-progettazione che per noi è stato un’esperienza nuova e molto stimolante".

In Origine i giocatori devono coltivare prodotti della terra, allevare animali e costruire attività per favorire il progresso tecnologico e lo svago. Nel gioco sono state inserite le eccellenze agroalimentari piemontesi e liguri: IGP, presidi slow food e prodotti tipici, dal riso Carnaroli alla nocciola tonda gentile, dalla basilico genovese al gorgonzola, solo per citarne alcuni. Per vincere è invece necessario raggiungere quattro obiettivi, che corrispondono ai proverbi della tradizione contadina.

"Origine è un prodotto di cui siamo estremamente orgogliosi – aggiunge Mario Sacchi di Post Scriptum - Pensiamo che sia la dimostrazione che un buon game design e un messaggio positivo possano e debbano andare a braccetto". Origine è in vendita al Fiorfood di Torino e in tutti gli Ipermercati della rete Nova Coop. Una partita di Origine si gioca in mezz’ora e prevede l’utilizzo di tre mazzi di carte illustrate, che consentono di costruire tutti i tasselli della propria fattoria agroalimentare personalizzata, in un’avvincente corsa contro il tempo e contro gli altri giocatori. Il gioco è adatto ad adulti e bambini (da due a sei giocatori) a partire dagli otto anni.

Giocatori: 2-6

Età: 8+

Durata: 30-45’

Ideazione: Alessandra Beretta, Mario Baldassarre, Roberto Conti, Stefano Ficagna, Gemma Macellaro, Valentina Matteo e Alessandro Scardua.

Sviluppo regole e supervisione: Walter Obert e P.S. Martensen

Coordinamento: Alessandro Messina (Nova Coop), Roberto Conti (ASAP)

Illustrazioni e grafica: Sara Gioria

Consulente di produzione: Post Scriptum

Editore: Demoelà