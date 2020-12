Stress da pandemia: l’intervista allo psicologo Tullio Borella VIDEO

La pandemia da Covid con cui siamo costretti a convivere da mesi sta avendo e avrà in futuro conseguenze psicologiche importanti. I giovani, tra didattica a distanza e scarsa socializzazione, sembrano la fascia più colpita dagli effetti negativi di questo periodo. Per capire come meglio affrontare questo momento dal punto di vista psicologico ne abbiamo parlato in diretta Facebook con il dottor Tullio Borella, medico, psicoterapeuta e responsabile dell’associazione Dedalo.

Di seguito la diretta Facebook completa in compagnia dell’esperto: