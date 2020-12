Train(ing) to the future: La sfida al futuro per gli enti locali biellesi

Prende avvio, con il webinar "La sfida dei finanziamenti europei per gli enti locali, i programmi europei e la progettazione", che si terrà il giorno 09 dicembre 2020 alle ore 14.00, il progetto Train(ing) to the future.

Il progetto vede il coinvolgimento di un ampio partenariato. Oltre alla Provincia di Biella (Capofila) e ad ANCI Piemonte, sono 19 i Comuni biellesi che partecipano in qualità di partner: Biella, Brusnengo, Camburzano, Cavaglià, Cossato, Magnano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Sala Biellese, Sordevolo, Tollegno, Valdilana, Villa del Bosco, Viverone.

L'iniziativa è finanziata da Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, nell'ambito di un bando a sostegno di attività volte alla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori.

Train(ing) to the future si propone di andare incontro alle esigenze di conoscenza e approfondimento di tematiche rilevanti per i Comuni del territorio, attraverso l'organizzazione di workshop rivolti agli Amministratori. Nell'ambito del progetto si è inoltre voluto dar spazio ai giovanissimi, attraverso la previsione di due workshop dedicati agli allievi delle scuole superiori, tra i cui banchi siedono gli Amministratori di domani. Il primo tema che verrà affrontato nel webinar del 09/12/2020 rivolto agli Amministratori è la progettazione europea, un argomento particolarmente importante per le Amministrazioni comunali, in quanto diventa sempre più fondamentale progettare a livello internazionale e siamo ora in un momento di avvio della nuova programmazione europea, che vedrà nei prossimi anni l'uscita di diversi bandi di finanziamento.

Un tema, quello della progettazione, su cui la Provincia intende puntare, mettendosi a disposizione degli Enti del territorio. E' stato infatti recentemente presentato l'Ufficio Europa della Provincia di Biella, che si pone come obiettivo di diventare sede di sviluppo di progettazioni, in cui gli enti pubblici e le associazioni possano beneficiare di coordinamento, supporto per la costituzione di reti e per la partecipazione a bandi.

La Provincia ha inoltre aderito al progetto Province&Comuni, appena avviato, che ha come capofila UPI e che mira alla creazione di un sistema di servizi offerti dalle Province a supporto dei Comuni in diversi ambiti d’azione, tra cui proprio le politiche europee.

In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, fortemente segnato dalla crisi legata all'emergenza sanitaria dell'epidemia da Covid-19, è particolarmente importante puntare sulla formazione, per acquisire conoscenze e competenze che potranno supportare il nostro territorio nell'affrontare le sfide della ripartenza.