Sanità - Sindacati: "Sciopero Pubblico Impiego per il 9 dicembre. Presidio davanti all'ospedale"

"Il giorno 9 dicembre 2020 si terrà davanti all'Ospedale degli Infermi di Ponderano, alle ore 11.30 il presidio per lo sciopero indetto da Fp Cgil, Cisl Fp, UIL Fpl e UIL PA. Lo slogan del nostro sciopero "Rinnoviamo la PA" è chiaro: chiediamo nuove assunzioni e maggiori risorse per rinnovare i contratti per ammodernare il sistema di classificazione professionale, migliorando l'organizzazione del lavoro e dei servizi.

Bisogna dare a tutte le lavoratrici e lavoratori l'opportunità di sviluppo professionale e carriera (in molte amministrazioni questo meccanismo risulta bloccato da decenni). Chiediamo maggiore sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori drammaticamente colpiti dall'emergenza che tutti stiamo vivendo e per tutti gli utenti della pubblica amministrazione.

Abbiamo bisogno che vengano investite risorse per rilanciare il lavoro pubblico. I tagli lineari alla spesa pubblica hanno fatto drammaticamente emergere i danni provocati al sistema sanitario nazionale con tagli di organico, blocco delle nuove assunzioni e gravi mancanze di risorse strumentali. Noi lottiamo per un Paese più giusto, più moderno e per le tutele e la sicurezza di tutte le lavoratrici e lavoratori". A dichiararlo per FP Cgil - Cristina Martiner, FP Cisl - Riccardo Negrino e UIL Fpl - Orietta Siracusano.