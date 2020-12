Covid: la prima vaccinata in Occidente è una novantenne nordirlandese

Una novantenne nordirlandese, di nome Margaret Keenan, è la prima persona al mondo a ricevere la dose del vaccino sviluppato contro il Covid dalla Pfizer/BioNTech. La signora Keenan, ai microfoni della BBC, ha detto di sentirsi felice oltre che privilegiata: “Mi sento davvero fortunata ad essere la prima persona a cui viene somministrato il vaccino contro il Covid-19, è il miglior regalo che potessi ricevere”.

Per quanto riguarda l’Italia, il Ministro della Salute Roberto Speranza, il 2 dicembre scorso, ha annunciato la data e la quantità di dosi di vaccino in arrivo nel nostro paese: “Da gennaio avremo i primi vaccini contro il Covid-19. L’Italia ha opzionato 202.573.000 dosi”. Con tutta probabilità quindi, stando alle ultime informazioni, le vaccinazioni in Italia partiranno tra il 15 ed il 22 gennaio e saranno, in un primo momento, riservate alle fasce di popolazione ritenute più deboli o più a rischio.