Coronavirus, casi positivi in picchiata e 8 comuni Covid free: ecco la mappa dei contagi

Prosegue la discesa della curva dei contagi nel Biellese. A confermarlo i numeri che arrivano dalla mappa interattiva della Regione Piemonte che mostra in tempo reale l'andamento dell'epidemia in Provincia. Salgono a 8 i comuni liberi dalla presenza del coronavirus: una settimana fa erano 5. Si confermano Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, Gifflenga e Villanova Biellese ai quali si aggiungono Casapinta, Ternengo e Vallanzengo.

Inoltre, nella maggior parte dei comuni, i casi positivi sono in calo, con cifre in discesa nei paesi più popolosi: Biella passa dai 508 casi di 7 giorni fa ai 289 attuali così come Candelo (da 87 a 49), Cossato (da 172 a 75), Gaglianico (da 46 a 24), Lessona (da 34 a 15), Masserano (da 32 a 21), Occhieppo Inferiore (da 47 a 27) e Superiore (da 38 a 11), Ponderano (da 42 a 23), Quaregna Cerreto (da 17 a 9), Sandigliano (da 35 a 15), Valdengo (da 23 a 10), Valdilana (da 91 a 60) e Vigliano Biellese (da 78 a 50).

Piccoli balzi in avanti, invece, in altre realtà comunali come Miagliano (10), Salussola (20) e Villa del Bosco (12). Infine, aumentano a 44 i comuni che restano sotto i 10 casi. I dati arrivano dall’Unità di crisi Covid della Regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, 7 dicembre.