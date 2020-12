Basket, Tezenis Verone-Edilnol Biella. Laganà: "Campo complesso con candidata al salto di categoria"

Terza uscita stagionale in campionato per Edilnol Pallacanestro Biella che domani, martedì 8 dicembre, affronterà all'AGSM Forum la Tezenis Verona, nel posticipo della sesta giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West. I rossoblu, finalmente al completo dopo esser risultati tutti negativi al test antigenico previsto dai protocolli, saranno impegnati in una trasferta impegnativa, contro una squadra di assoluto livello, con individualità di esperienza ed affidamento.

Ai ragazzi di coach Squarcina, dopo una settimana di allenamenti importanti, servirà intensità e ritmo per mettere in difficoltà gli avversari e portare a casa il miglior risultato possibile.Palla a due, domani alle ore 18:00.

I ROSTER Edilnol Pallacanestro Biella: 1 Nicola Berdini, 3 Niccolò Moretti, 8 Gianmarco Bertetti, 9 Marco Laganà (C), 10 Simone Barbante, 11 Federico Miaschi, 16 Luca Vincini, 18 Jakub Wojciechowski, 20 Matteo Pollone, 23 Deontae Hawkins, 55 Lazar Lugic. Allenatore: Iacopo Squarcina. Assistenti: Andrea Niccolai, Alessandro Pogliaghi.

Tezenis Verona: 0 Leonardo Beghini, 1 Greene IV Phil, 3 Lorenzo Caroti, 4 Andrea Colussa, 5 Davide Guglielmi, 6 Giorgio Calvi, 7 Giovanni Tomassini, 13 Francesco Candussi, 15 Bobby Rey Jones, 20 Guido Rosselli, 22 Giovanni Pini, 28 Giovanni Severini, 41 Giga Janelidze. Allenatore: Andrea Diana. Assistenti: Stefano Comazzi, Michele Dall'Ora.

PAROLA AI PROTAGONISTI Assistant Coach, Alessandro Pogliaghi: “Domani affrontiamo una squadra tosta come Verona, una compagine che ha profondità e qualità con otto giocatori di esperienza e assoluto affidamento. Da parte nostra servirà una gara di corsa e intensità per cercare di metterli in difficoltà. Contropiede, pressing a tutto campo e ritmi alti: queste devono essere le nostre chiavi di volta della partita”.

Marco Laganà: “Sarà una trasferta impegnativa su uno dei campi più complessi del nostro girone e contro una squadra tra le più serie candidate al salto di categoria. Arriviamo da una settimana di allenamenti importanti molto utile per migliorare la condizione fisica, specialmente per chi ha avuto problemi con il Covid. Giocheremo con intensità lottando fino alla fine, cercando di migliorare gli aspetti che non hanno funzionato nelle prime due partite”.

I MEDIA: DOVE SEGUIRE LA PARTITA L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in streaming su LNP PASS (scopri come sottoscrivere l'abbonamento a prezzo scontato) e via radio su Radio City, Official Radio dei rossoblù.