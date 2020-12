“Sarà un Natale con le stelle!”, parola di Cioccolato Taf

Nonostante il periodo, Titti Apicella di Cioccolato Taf non perde la speranza di far vivere la magia del Natale. Come ogni anno, ha ideato delle inedite e raffinate collezioni a base dei suoi migliori prodotti di cioccolateria, ma la grande novità per rimanere vicino ai propri clienti è il suo shop online, accessibile dal sito www.cioccolatotaf.it, che permette di fare acquisti in totale sicurezza e allo stesso tempo offre l’opportunità di far pervenire i propri doni alle persone care che magari quest’anno non potremmo incontrare.



“In questo strano periodo della nostra storia - afferma Titti - credo che il desiderio di sentirsi vicini alle persone che amiamo sia ancora più forte. E se non potremo farlo con una carezza, vorrei offrire l’occasione di poterlo fare con la dolcezza del mio cioccolato”.

Il servizio di consegna di Cioccolato Taf è valido sulla città di Biella e provincia, ma le spedizioni vengono effettuate anche in tutta Italia. Tanto in negozio quanto nello shop online troverete le Christmas Collection 2020 “Natale con le stelle”, un vero inno alla gioia contro l’attuale clima di tristezza. La seconda collezione invece è la Liberty Christmas, che con la sua fantasia ispirata all’arte liberty e ai quadri di Gustav Klimt ha l’intento di infondere spensieratezza e felicità. La "Christmas For Kids" è invece dedicata ai più piccini. Non mancano, infine, gli ambiti panettoni di Salvatore de Riso.





E per brindare a un futuro davvero migliore si possono acquistare i vini della cantina di famiglia Giuseppe Apicella Costa d’Amalfi e il Moscato della rinomata azienda Vinchio e Vaglio, personalizzata a marchio Cioccolato Taf.

Cosa aspettate? Il Natale è alle porte!

Questo e molto altro sullo shop online www.cioccolatotaf.it.

Cioccolato Taf vi aspetta anche in negozio, in via Garibaldi 5 a Biella, per ammirare da vicino la magica esposizione dedicata a queste feste.

Oggi e domani, 7 e 8 dicembre, Cioccolato Taf sarà aperto dalle 8 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30.

Info e prenotazioni: Tel. 01522341 - info@cioccolatotaf.it - cioccolatotaf.it - Pagina Facebook Cioccolato Taf - Instagram cioccolato_taf.