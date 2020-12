Open day virtuale per l'Istituto Comprensivo di Andorno

L'Istituto Comprensivo di Andorno, per superare le difficoltà imposte da questo particolare momento, propone una versione virtual del classico open day, che come sempre è l'occasione per illustrare l'offerta formativa agli allievi dell'ultimo anno della primaria. Sabato 12 dicembre la dirigente Martinelli, con alcuni docenti responsabili dell'inclusione e della continuità, accoglierà in una stanza virtuale bambini e genitori.

Il tour proseguirà nella "stanza alfabeto" dove i docenti dell'area letteraria presenteranno, con l'aiuto di un filmato, le nuove materie come l'epica, i progetti e le attività. Seguiranno poi i curiosi esperimenti scientifici proposti dagli allievi dei vari plessi, mentre la tappa successiva porterà i visitatori all'estero dove mimando alcune situazioni verranno stimolati dei brevi dialoghi in lingua. Non potrà mancare l'aula delle Muse nella quale i docenti delle varie educazioni (musica, tecnologia, arte e motoria) presenteranno le loro attività utilizzando delle interviste fatte agli allievi che potranno raccontare come si svolgono le lezioni e fare esempi concreti. Concluderanno la mattinata le responsabili dei plessi di Andorno, Pralungo e Tollegno rispondendo a dubbi e curiosità di bambini e genitori.

L'organizzazione dell'iniziativa sta registrando una partecipazione corale: docenti ed allievi stanno preparando i loro contributi e strutturando il volantino di invito. Va inoltre sottolineato che l'istituto comprensivo di Andorno cerca di utilizzare, quando possibile, aule esterne dove svolgere le lezioni e abbracciare la didattica outdoor per vari progetti. Un esempio? La professoressa di musica impossibilitata dalle nuove norme a fare suonare o cantare i suoi allievi li ha portati a scoprire gli spazi esterni alla scuola con il progetto "Amore per il territorio" grazie al quale imparano a conoscere gli spazi attraverso un diverso punto di vista: quello sonoro, visivo, olfattivo e tattile.

Tutto ciò è reso possibile dal fatto che gli edifici scolastici si trovano a pochi passi da ambienti tranquilli, immersi nella natura e facilmente raggiungibili. Per ricevere l'invito all'evento è opportuno contattare la segreteria al numero 015.473257.