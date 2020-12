Biella, esercizi commerciali: al via manifestazione d’interesse per accettare i buoni spesa

A seguito della comunicazione alla cittadinanza dei criteri, modalità di erogazione e tempistiche per accedere ai buoni spesa, il Comune di Biella comunica di aver aperto una manifestazione di interesse rivolta agli esercizi commerciali che intendono accettare i voucher.

Si rende necessario provvedere con urgenza alla redazione e alla pubblicazione dell’elenco delle attività commerciali alimentari aderenti. La lista, in costante aggiornamento, sarà pubblicata sul portale del Comune di Biella a partire da lunedì 14 dicembre. E’ necessario chiamare a raccolta i piccoli esercenti di generi alimentari e la grande distribuzione per attivare il maggior numero di punti vendita che attraverso la manifestazione di interesse accetteranno come metodo di pagamento i voucher emessi e rimborsati dal Comune di Biella.

Le manifestazioni di interesse potranno pervenire via mail fino al termine del periodo di emergenza Covid-19 all’indirizzo mail: attivitaeconomiche@comune.biella.it.

L’importo reso disponibile sui voucher, buono spesa o altro supporto equivalente, potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. I prezzi praticati al beneficiario non potranno essere superiori a quelli praticati al pubblico.

Inoltre, si precisa che potranno aderire all’iniziativa i soli esercenti ubicati all’interno del territorio comunale di Biella; eventuali manifestazioni d’interesse che pervenissero da esercenti ubicati in altri comuni non saranno accettate; eventuali richieste di rimborso pervenute da esercizi non inseriti in elenco o di esercizi ubicati in altro comune non verranno accolte; gli esercenti aderenti alla passata emissione dei buoni spesa e nuovamente interessati ad aderire non dovranno ripresentare la manifestazione d'interesse.