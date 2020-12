Vercelli, chiude (a tempo indeterminato) il cavalcavia di corso Avogadro: troppi danni per infiltrazioni

Infiltrazioni che ammalorano le strutture portanti e un progressivo, gravissimo degrado dell'impalcato. Per queste motivazioni, e dopo un'ultima relazione tecnica dai contenuti poco rassicuranti, l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere al traffico il cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna e la sottostante via Testi.

La misura scatta alle 18 di oggi, lunedì 7 dicembre, non appena la Polizia locale avrà predisposto tutti i cartelli con la segnaletica sulla viabilità e avrà avvertito - passando casa per casa - le famiglie residenti nelle vie sottostanti. A comunicare la decisione, nel corso di una conferenza stampa convocata sotto la struttura, il sindaco Andrea Corsaro, il vice Massimo Simion e l'assessore Emanuele Pozzolo.

«Da anni le amministrazioni comunali si stanno occupando di questo sovrappasso - rileva il primo cittadino -: già la precedente amministrazione aveva effettuato le prove di carico e avviato il monitoraggio della struttura, poi abbiamo provveduto alla chiusura della parte sottostante, ridotto la portata e continuato i controlli, ma l'ultima relazione ricevuta presenta elementi di preoccupazione che ci hanno portati a prendere questa decisione assunta con l'intento di garantire la massima sicurezza ai cittadini».

Proprio a seguito della comunicazione del tecnico incaricato per la valutazione delle condizioni del viadotto e a seguito dell’esecuzione di una campagna di monitoraggio dello stato di conservazione del cavalcavia si è perciò stabilito di procedere alla chiusura al transito dei seguenti tratti di viabilità: corso Avogadro nel tratto compreso tra via Trino e Via Zambeccari; via Testi nel tratto in corrispondenza dell’impalcato; via Chiais nel tratto intersecante l’impalcato.

Il cavalcaferrovia, realizzato tra il 1979 e il 1980, è il più “giovane" tra quelli presenti in città ma è di certo il meno in salute. Lo testimoniano le infiltrazioni, visibili a occhio nudo ma tanto più gravi nella parte interna, i distacchi di parti di intonaco (che avevano portato a transennare la parte sottostante), i risultati delle prove di carico.

«Appena insediata la giunta - aggiunge Simion - abbiamo subito candidato il progetto per un finanziamento statale da 5 milioni di euro per il quale stiamo attendendo una risposta dal ministero». Sul futuro della struttura, dove intanto i controlli e gli studi proseguiranno per capire come intervenire in tempi brevi, pendono molti interrogativi: il primo è ovviamente quello legato all'erogazione dei fondi statati, «senza i quali - precisano il sindaco e Simion - dovremo andare a trovare risorse all'interno del bilancio comunale».

E poi c'è da valutare la qualità e quantità dei lavori occorrenti. «Da tempo stiamo confrontandoci con le Ferrovie per capire quale sarà il destino della Vercelli - Casale - precisa il sindaco -. Attualmente la linea risulta sospesa ma non dismessa, quindi il sovrappasso va preservato», aggiunge lasciando capire che, se la linea ferroviaria fosse chiusa definitivamente, la soluzione più funzionale sarebbe quella di ragionare sull'abbattimento del cavalcavia e il ripristino della viabilità a raso.