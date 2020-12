Prefettura: "Piano Provinciale di Emergenza per gli eventi dei mesi invernali"

Riunione, in videoconferenza, del Comitato Operativo per la Viabilità del 1° dicembre 2020 L’aggiornamento delle direttive per la gestione delle emergenze di viabilità in caso di precipitazioni nevose è stato al centro della riunione del Comitato Operativo per la viabilità, organismo tecnico deputato all'elaborazione dei piani per fronteggiare le situazioni critiche derivanti da avversità atmosferiche, o da altri eventi, che interessino la viabilità stradale ed autostradale.

Insieme ai rappresentanti delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e della Provincia di Biella, è stato effettuato un esame preventivo delle procedure previste dal “Piano emergenza neve”, anche alla luce degli spunti correttivi e delle buone pratiche emerse in applicazione delle precedenti pianificazioni, verificando, in particolare, l’idoneità delle misure ad assicurare il tempestivo e sinergico intervento di tutte le componenti operative e di soccorso.

Durante l’incontro, è stata, inoltre, condivisa la necessità, di attivare, in vista degli eventi atmosferici avversi, un costante e coordinato monitoraggio di tutta la rete stradale provinciale, così come previsto dal Piano neve, in modo da garantire la tempestiva adozione degli strumenti di intervento previsti. In esito alla riunione, il Prefetto Franca Tancredi ha adottato, con proprio decreto, l’aggiornamento del Piano emergenza neve. Il documento è consultabile sul sito della Prefettura.