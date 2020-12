Castelletto Cervo - Lavori in corso: semaforo temporaneo guasto crea pericolo

Segnalazione di un automobilista nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, a Castelletto Cervo sulla strada sp 313 verso Masserano dove era posizionato un cantiere temporaneo, all'altezza del cavalcavia.

A detta dell'uomo, l'impianto semaforico risultava guasto e quindi non più sincronizzato, tanto da far apparire in entrambi i sensi di marcia il "verde". Una situazione che creava pericolo per le auto in transito.

Sono intervenuti i Carabinieri che hanno subito interpellato la ditta appaltatrice dei lavori. Dopo circa un'ora, un operatore dell'impresa ha ripristinato il guasto e scongiurato quindi possibili incidenti.