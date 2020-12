Biella - Fermato si scaglia contro i poliziotti sferrando pugni e calci. Arrestato un 42enne

Ieri sera, intorno alle 20.30, una pattuglia della Polizia di stato, durante il servizio di controllo del territorio, ferma un'auto in via Tripoli con a bordo un uomo di 42 anni.

Gli operatori della Squadra volante si accorgono immediatamente che il soggetto stava guidando in stato di alterazione alcolica e a seguito del test risultato positivo con tasso di 2,80, gli viene ritirata la patente e sequestrato il veicolo.

A quel punto l'uomo inizia ad andare in escandescenza e a scagliare pugni e calci a tre operatori di Polizia intervenuti, riportando traumi contusivi. L'uomo per tale motivo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.