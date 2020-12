Casa Sardegna a Biella, 300 anni di storia comune

Nel 300° anniversario dell’unione tra Piemonte e Sardegna, le immagini di Nuraghe Chervu, pubblicate in Su Calendariu 2020, edito dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, ci accompagnano con cadenza mensile tra pagine di storia locale e nazionale.

Come “sacerdotesse”, antiche madri benedicono con petali e grano - Oggi, il lancio di grano o di riso resta usanza radicata a conclusione delle cerimonie nuziali, retaggio di riti antichi trasferiti e accolti in epoche successive per tolleranza della Chiesa, onde porre in rilievo e “rileggere” solennità e simbolismi. Al frumento è sempre stata associata la figura femminile ed ai semi che germinano è associata la rinascita, la speranza di una nuova stagione di fertilità e di vita. In Sardegna, in tale contesto, la donna riveste un ruolo quasi “sacerdotale”; la stessa panificazione è accompagnata da particolari gesti e da parole di benedizione popolare. È la madre che benedice il figlio con il grano il giorno del matrimonio e nei momenti cardine della vita; sono sempre e solo le donne a benedire il letto nuziale e a spargere chicchi di grano sul corpo esanime nel caso di morte prematura. Anche l’uso rituale dei fiori è costume universale fortemente radicato sull’Isola, con significato bene augurale e di rispetto.

A Nuraghe Chervu la figura femminile è sempre determinante, in armonia con la tradizione sarda: le cerimonie sono scandite dalla presenza delle “Donne del Grano”. Il 17 Marzo 2019, come antiche madri in abiti tradizionali, esse hanno benedetto il lastricato dei Comuni Piemontesi e Sardi, spargendo frumento e petali di fiori sulle pietre che riportano il numero dei Caduti, rompendovi sopra un piatto. Rito che rimanda e rammenta l’annuncio della morte dei soldati in Sardegna durante il Primo Conflitto Mondiale. Allora, le donne erano le vicine di casa, che si presentavano davanti alla soglia delle famiglie in lutto per ripetere l’antico gesto sacro: speranza di resurrezione affidata alla simbologia dei semi di grano, che rinascono dalla terra, e rottura del piatto quale atto offerto al defunto.