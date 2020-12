ScalpitiAmo Per Piedicavallo, raccolti 58mila euro. E Pro Loco ringrazia sindaco: “Lavoro costante”

A Piedicavallo la solidarietà e lo spirito comunitario non conoscono confini.

Una riprova ulteriore la si deduce dall'ultimo post pubblicato dalla Pro Loco: “Abbiamo iniziato il mese di dicembre con una nevicata che non si vedeva da anni, a conferma che questo 2020 vuole essere straordinario fino alla fine. La coltre bianca ha dato un candore quasi magico ai nostri paesi, coprendone in parte le profonde ferite non ancora rimarginate. La generosità di Tutti è sorprendente: abbiamo già superato la quota di 58mila euro per la nostra campagna ScalpitiAmo Per Piedicavallo; grazie a voi possiamo già pensare a ricostruire quanto è andato distrutto”.

Nel suo post, la Pro Loco ringrazia pubblicamente il sindaco Carlo Rosazza Prin. “A partire dalla gestione dell'emergenza sanitaria – sottolinea - passando per le terribili giornate dell'emergenza alluvione, con l'impegno profuso in prima persona affinché fosse garantita a tutti la sicurezza ed un ritorno alla "normalità", fino alle difficoltà in questi giorni di copiose nevicate per poter assicurare viabilità e accesso alle abitazioni, sono state settimane senza tregua. A volte ce ne dimentichiamo ma se tutto funziona in un piccolo paese, soprattutto nelle difficoltà, è perché dietro c'è il lavoro costante del proprio sindaco; e non è sempre così scontato”.