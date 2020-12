Provincia, la partecipazione in ATL scende al 4%

Le due principali aziende a partecipazione pubblica in cui la Provincia di Biella detiene quote sono ATL Biella Valsesia e Vercelli ed Atap, le cui partecipazioni al 31 dicembre 2019 erano tra i punti all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio provinciale del 3 dicembre.

Quanto ad ATL la Provincia ha mantenuto le promesse di inizio anno prima della fusione tra Biella e Valsesia e Vercelli: mantenere la partecipazione nell’azienda e sgravarsi di parte delle quote.

Attualmente, infatti, la partecipazione è del 4%. “Il turismo non è più materia di competenza provinciale ma regionale, – dichiara il presidente Gianluca Foglia Barbisin - e la Corte dei Conti ci ha spesso fatto notare che la precedente situazione era anomala e non corretta in quanto eravamo il socio di maggioranza relativa. Questa cessione è stata un’operazione vincente perché abbiamo redistribuito le nostre quote ai comuni biellesi mantenendo l’asset precedente della provincia intesa come territorio. In particolare il Comune di Biella, che ha importanza turistica per il Santuario d’Oropa e le sue strutture alberghiere, ha aumentato la propria partecipazione diventando giustamente socio protagonista all’interno di ATL”.

Discutendo di partecipazioni pubbliche, nel consiglio provinciale del 3 dicembre è emersa preoccupazione per la situazione di Atap. A causa del Covid, l’azienda di trasporti biellese ha subito una perdita che, stando ai dati forniti dal presidente Ferraris a fine ottobre, ammontava ad 1 milione e 700 mila euro.

“Alcuni consiglieri hanno espresso preoccupazioni per il futuro di Atap, - precisa il presidente Foglia Barbisin - perché già l’anno scorso era in perdita e quest’anno lo è ancora di più causa Covid. Un trend negativo che si verifica da anni ed è indipendente dall’attuale amministrazione. La situazione non è grave in quanto Atap è molto capitalizzata, ma è parere del consiglio che si dovrebbe intervenire in modo più deciso per invertire questo trend”.