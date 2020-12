Covid, in arrivo nuovo hot spot per tamponi alla sede del Biella Rugby

È il risultato di una sinergia di intenti e di azioni quella che ha visto protagonisti l’Asl di Biella, il Biella Rugby, il Comune di Biella, la Protezione Civile e la Fondazione Edo ed Elvo Tempia e che ha permesso di individuare nella storica sede del Club di via Salvo D’acquisto il nuovo hot spot tamponi dell’Asl di Biella. L’avvio dell’hot spot presso i nuovi spazi è stato fissato giovedì 10 dicembre, grazie alla sensibilità di Biella Rugby che ha messo a disposizione l’area, durante la sospensione dell’attività agonistica, consentendo a cittadini ed operatori di fruire maggiore comfort rispetto all’attuale collocazione.

Operativa dal lunedì al sabato dalle 8 alle 16 e la domenica dalle 8 alle 12, la struttura sarà attiva fino a quando non ci sarà la ripresa del campionato. Il personale infermieristico che opererà insieme ai medici delle USCA sarà messo a disposizione dall’ASL BI e dalla Fondazione Edo ed Elvo Tempia che anche in questa occasione sarà al fianco dell’ASL BI per favorire il tracciamento e la prevenzione del Covid.

Il principio è sempre quello del tampone con modalità “drive through”: è stata prevista una tensostruttura esterna con maggiori coperture per proteggere dal freddo i dipendenti; questi ultimi comunque avranno anche spazi di lavoro più estesi all’interno e la possibilità di accedere ad aree ristoro messe a disposizione dal Biella Rugby.

«Sarà il primo progetto in Italia in cui lo sport condivide gli spazi con l’assistenza medica e viceversa, - commenta Vittorio Musso, presidente del Biella Rugby Club - siamo molto orgogliosi di essere riusciti, negli anni, a costruire un centro sportivo di eccellenza sul nostro territorio e di essere in grado ora, di contribuire in modo concreto alla lotta contro il Covid».

«Fin da aprile ci siamo messi a disposizione per essere d'aiuto all'Asl di Biella in questa emergenza» afferma Adriana Paduos, direttore sanitario della Fondazione Tempia. «Continueremo a farlo fino a quando sarà necessario, felici di proseguire nel sostegno alla sanità pubblica per affrontare le conseguenze della pandemia».

«Il risultato raggiunto - sottolinea il Commissario dell’Asl di Biella Diego Poggio - è la dimostrazione di come possa funzionare il lavoro di squadra. E del resto, visti i protagonisti, non poteva che essere così. Ringrazio tutte le realtà e le istituzioni che hanno contributo affinché potessimo trovare questa soluzione. Un particolare ringraziamento alla dr.ssa Carla Becchi che ha svolto una preziosa opera di impulso e coordinamento. L’area parcheggio dell’ospedale tornerà ad avere la sua piena funzione originale».

«Il quadro odierno - precisa il Sindaco di Biella Claudio Corradino - ci spinge a proseguire e a incrementare le sinergie tra tutti gli attori del territorio. Siamo al fianco dell’Asl, ai medici e a tutti gli operatori, e poter dotare la città di un nuovo punto hot spot più funzionale è un grande risultato. Ringrazio il Biella Rugby per la sensibilità dimostrata, nella speranza poi di poter presto tornare a rivivere la loro cittadella per gli eventi sportivi. Come Comune raccogliamo le forze in nostro possesso e non faremo mancare il contributo della Protezione civile che, come già avvenuto nel parcheggio dell’ospedale, destinerà degli addetti per la gestione della viabilità e degli accessi. Un sentito grazie a tutti i volontari».

Si ricorda ai cittadini che nella giornata di domani martedì 8 Dicembre l’attività del pit stop dell’ospedale di Biella sarà sospesa.