Candelo non rinuncia al calore delle feste, in arrivo l’Ufficio Postale di Babbo Natale per i più piccoli

Candelo si impegna per un Natale vissuto comunque nel segno della speranza. Per non rinunciare, nonostante tutto, all’atmosfera di un paese vivo e vivace, oltre che ai desideri e ai sogni dei bambini, guardando avanti, alle speranze di un 2021 finalmente positivo e sereno. Senza sfarzo né esagerazioni, ma puntando a piccole azioni diffuse nel paese a favore del commercio e dei cittadini. Ideazione del progetto a cura del Comune di Candelo (Ufficio Commercio e Ufficio Sviluppo Culturale e Turistico), con la collaborazione operativa di Pro Loco di Candelo, ACA e Associazioni di Candelo.

La prima azione avviata sarà l’Ufficio Postale di Babbo Natale per le letterine redatte dai bambini candelesi. Sarà allestita una cassetta della posta in piazza che accoglierà le lettere dei bambini di Candelo, che riceveranno direttamente a casa la risposta! Un messaggio concreto, una piccola “magia” per riscaldare i cuori dei bimbi e delle famiglie di Candelo.

Ad aiutare Babbo Natale a smistare e rispondere alla letterine dei bimbi, “Ruetto” il personaggio creato nell’ambito dell’Assessorato alla Gentilezza. Spiega l'assessore Lorena Valla: "Di calore umano e di gentilezza in questo 2020 abbiamo davvero bisogno: le letterine di risposta ai bimbi candelesi conterranno anche l’immagine di questa mascotte, così da proporla ulteriormente alle famiglie di Candelo come modello di azioni positive. L’iniziativa dà anche continuità ad uno dei servizi più richiesti dai visitatori e, pur sviluppandosi quest’anno solo sulla cittadinanza, costituisce comunque un elemento positivo di promozione dell’immagine del paese in attesa di poterlo riproporre per tutti l’anno venturo".